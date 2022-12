Speciale energia: Germania, ministro Economia Habeck, prezzi gas diminuiranno a fine 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, prevede che i prezzi del gas diminuiranno per i consumatori alla fine del 2023. “Dovremo sopportare prezzi più alti per tutto l'anno”, ha affermato l'esponente dei Verdi. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Habeck ha espresso l'auspicio che il costo del gas migliori entro la fine del 2023, “se non al livello del 2021”. Intanto, la recente diminuzione del prezzo di questa fonte di energia sui mercati all'ingrosso europei non ha ancora avuto alcun effetto diretto sulle bollette dei consumatori. Nel 2023, l'infrastruttura dei terminali galleggianti per il gas naturale liquefatto (Gnl) in realizzazione in Germania sarà probabilmente ampliata al punto che nel Paese affluirà gas sufficiente a sostituire quello che la Russia ha cessato di esportare sul mercato tedesco. Per Habeck, i prezzi torneranno allora ad autoregolarsi. Fino a quel momento, i consumatori verranno sostenuti dal freno al prezzo del gas introdotto dal governo federale. (Geb)