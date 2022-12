Speciale energia: Francia, presidente Cre, nessun taglio all'elettricità fino a metà gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia non ci dovrebbero essere interruzioni di elettricità fino a metà gennaio. Lo ha detto all'emittente radiofonica "France Inter" la presidente della Commissione di regolamento dell'energia (Cre), Emmanuelle Wargon. "Fino al 15 gennaio sappiamo che non ci saranno difficoltà", ha detto Wargon, sottolineando che gli appelli alla "sobrietà" sono stati ascoltati dai cittadini francesi. "Sugli ultimi quattro mesi siamo a -9 per cento del consumo di elettricità per le imprese e le famiglie", ha affermato la presidente del Cre (Frp)