Speciale energia: Germania, aumentano impianti costruiti da aziende straniere, +7 per cento annuo nel 2021

- Aumentano in Germania gli impianti costruiti da aziende straniere. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che “nonostante i prezzi dell'energia alle stelle e la crescente carenza di lavoratori qualificati, quest'anno non si è concretizzato il temuto crollo degli investimenti esteri” nel Paese. Il presidente dell'agenzia federale per lo sviluppo delle imprese Germany Trade & Invest (Gtai), Robert Hermann, ha dichiarato che, “in termini di numero” di nuovi stabilimenti di società estere, la situazione “pare un po' migliore rispetto al 2021”. Nello scorso anno, sono state 1.806 le imprese straniere che hanno aperto o ampliato una sede in Germania, con un aumento del 7 per cento rispetto al 2020. La tendenza “prosegue al rialzo”, ha sottolineato Hermann, aggiungendo che “non vi è nessuna esitazione” sulla Germania come sede di imprese. In questo modo, il presidente della Gtai ha risposto ai timori di deindustrializzazione del Paese a causa dell'aumento del prezzo dell'energia. (Rel)