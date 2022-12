Speciale energia: Serbia, direttore società pubblica assicura quantità sufficiente di gas fino a fine inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia avrà sufficiente gas fino alla fine della stagione del riscaldamento a prezzi accettabili per i cittadini e l'industria. Lo ha dichiarato Dusan Bajatovic, direttore di Srbijagas, l'azienda statale fornitrice di gas naturale in Serbia, ripreso dalla stampa locale. Bajatovic ha quindi aggiunto che il governo di Belgrado e Srbijagas stanno già iniziando i preparativi per la prossima stagione. "Ho due buone notizie", ha affermato, "una è che le temperature sono per fortuna alte. Dall'inizio della stagione di riscaldamento, il consumo giornaliero è oscillato tra i 10 e i 13 milioni di metri cubi. Fino al primo gennaio possiamo ricevere 11 milioni di metri cubi dalla direzione del Turkish Stream, la maggior parte dei quali a un prezzo molto favorevole grazie all'accordo tra i presidenti Aleksandar Vucic e Vladimir Putin. Dal primo gennaio potremo avere 13 milioni di metri cubi al giorno", ha detto Bajatovic. (Seb)