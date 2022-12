Veneto: 7 università nordest entrano nel comitato scientifico industriale imprenditore Baban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sette le università di tutto il nordest (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Alto Adige) che hanno scelto di entrare a far parte del comitato scientifico industriale A&T, guidato dall'imprenditore Alberto Baban, a sua volta presidente di VeNetwork e past president di Piccola Impresa Confindustria. Gli atenei di Padova, Udine, Verona, Venezia, in particolare Ca' Foscari, Trento, Bolzano e Trieste avranno un delegato all'interno del comitato che organizzerà la prima fiera A&T del nordest, in programma dal 25 al 27 ottobre 2023 a Vicenza. La fiera A&T nasce diciassette anni fa e si è svolta a Torino. Il comitato, si legge in una nota, ha come obiettivo quello di "portare in fiera contenuti d'interesse per le aziende del loro territorio anche nell'ottica del trasferimento tecnologico e delle relazioni istituzionali". Il lavoro infatti si concentra nel ricercare le tematiche da portare in fiera e organizzare i tavoli di lavoro e la ricerca dei progetti da premiare. "In un momento complicato come si presenta il 2023, pieno di incertezze, l'innovazione è una delle vie risolutive per riuscire ad affrontare un mercato in grande cambiamento. Una delle aree che meglio esprime questa capacità del cambiamento è il Nordest, che ha un bisogno di un momento di discussione e di guida. A&T si candida a farlo con un appuntamento dedicato che ha il suo clou nell'evento fieristico di Vicenza, ma che è accompagnato da un lavoro di elaborazione costante condotto all'interno del Comitato scientifico industriale, luogo di incrocio tra l'esperienza accademica e l'imprenditoria del Nordest, oltre che di confronto con i rappresentanti di atenei e imprese dell'area Nordovest. Partiremo dall'individuazione di linee guida faro per guidare il mercato verso l'integrazione del mondo digitale con quello manifatturiero", ha dichiarato Alberto Baban, presidente del Comitato scientifico industriale di A&T. "L'avvio della prima edizione di A&T Nord Est a Vicenza apre l'orizzonte verso quel mondo di piccole e medie imprese estremamente vitale. Questo mondo è la frontiera dell'innovazione dell'Industria 4.0 e il cuore pulsante del nuovo triangolo industriale italiano", ha osservato Luciano Malgaroli, ceo A&T.(Rev)