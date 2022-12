Regno Unito: 47 per cento degli elettori a favore di legami più stretti con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 per cento di coloro che hanno votato a favore della Brexit vuole che il Regno Unito abbia una relazione più stretta con l'Unione europea, mentre solo il 13 per cento desidera che il Paese sia più distante da Bruxelles. Lo rivela il sondaggio della società di consulenza Savanta ComRes, ripreso dal quotidiano "The Independent". Circa il 47 per cento di tutti gli elettori è favorevole a un rapporto più stretto con il continente, rispetto al 14 per cento che vuole esserne più distante. Il direttore di Savanta, Chris Hopkins, ha affermato che il fatto che molte persone che hanno votato per la Brexit abbiano detto che vorrebbero una relazione più stretta con l'Ue alimenta le voci del “rimorso della Brexit". (Rel)