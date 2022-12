Russia: ministero Esteri, diplomatica lituana è stata dichiarata persona non grata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha dichiarato persona non grata l’incaricata d’affari lituana, Jurgita Cibulskiene. Lo ha affermato in una nota il ministero degli Esteri russo, che l’ha convocata oggi. "È stata comunicata alla Lituania una forte protesta in relazione all'espulsione ingiustificata di un dipendente dell'ambasciata russa a Vilnius il primo dicembre. In risposta, una dei diplomatici dell'ambasciata lituana è stata dichiarata persona non grata e deve lasciare il territorio della Federazione Russa entro cinque giorni", si legge nel comunicato. (Rum)