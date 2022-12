Lombardia 2023: Majorino, subito tampone obbligatorio per chi viene dalla Cina, governo deve muoversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiedo di introdurre immediatamente il tampone obbligatorio per chi viene dalla Cina. Su questa disposizione è necessario un immediato coordinamento a livello europeo e internazionale e il governo Meloni deve subito muoversi". Lo afferma in una nota in merito gli arrivi dalla Cina, il candidato alla presidenza di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. "La comunità scientifica italiana in queste ore sta lanciando alert che devono essere ascoltati. Al contempo chiedo al presidente Fontana di dire con la massima trasparenza cosa sa rispetto all’attuale situazione di chi viene dalla Cina. Non possiamo permetterci errori e leggerezze come quelle già verificatesi in Lombardia in passato” conclude. (Com)