Nepal: parlamento convocato il 9 gennaio dopo rinnovo camera bassa (2)

- Dahal ha formato per ora un Consiglio dei ministri di otto membri (lui compreso), di cui tre vicepremier: Bishnu Paudel, che è anche titolare delle Finanze, Narayankaji Shrestha, delle Infrastrutture fisiche e dei trasporti, e Rabi Lamichhane, dell’Interno. Paudel è in quota Partito comunista - marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), Shrestha fa parte dello stesso Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc) di Dahal e Lamichhane è il presidente del Partito nazionale indipendente (Rsp), che conta 20 seggi. Gli altri componenti sono Jwala Kumari Shah, Damodar Bhandari, Rajendra Kumar Rai e Abdul Khan, ma i loro portafogli non sono ancora stati assegnati. Dahal guida una nuova alleanza di sette partiti, inclusi il suo, l’Uml e l’Rsp. Gli altri sono il Partito nazionale democratico (Rpp) di Rajendra Lingden (14 seggi), il Partito socialista del popolo (Pspn o Jsp) di Upendra Yadav (12), il Partito dell’opinione pubblica (Jp) di Chandra Kant Raut (sei) e il Partito della libertà del popolo (Nup) di Ranjita Shreshta (quattro), ai quali si aggiungono tre legislatori indipendenti. (segue) (Inn)