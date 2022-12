Sardegna: a Loceri i murales raccontano il presente e il futuro del nostro pianeta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho fortemente voluto toccare questi temi e aprire nuove finestre sull’arte - dice Michela Casula - L’apertura al bello è il motore dell’entusiasmo e della voglia di migliorarci. Il progetto, infatti, è parte integrante di una filosofia e di un processo di attenzione verso la natura, i valori della società, curiosità e colore che come artista voglio portare nelle mura del mio paese”. Il sindaco di Loceri, Gianfranco Lecca, dal canto suo, ha osservato che “i nuovi murales raffigurano in modo poetico il presente ed il futuro del nostro pianeta a significare la progettualità, la presenza e gli obiettivi che caratterizzano la nostra filosofia come amministratori ma soprattutto come cittadini: il futuro sono i nostri bambini, i nostri figli che sanno bene cosa è giusto per il nostro pianeta. Fanno da contorno le altre figure che rievocano la natura, oltre al presente, a rappresentare il nostro dovere e la nostra capacità di rispettare la natura che ci ospita su questa terra”. (Rsc)