Speciale energia: Legge Bilancio, Rosso (FI), bene misure, ma su superbonus dobbiamo fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Esaminiamo oggi una Manovra che verrà approvato in tempi record. Un’urgenza motivata dal momento particolarmente difficile e dall’esigenza di dare risposte immediate a famiglie e imprese. E’ un provvedimento che raggiunge un importante risultato: stimola la crescita e ha un’attenzione particolare per le categorie fragili". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Roberto Rosso, intervenendo in discussione generale sulla legge di Bilancio. "Forza Italia è stata protagonista di questo risultato - ha aggiunto -. A partire dall’aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli ultra 75enni, pensioni che verranno incrementate nei prossimi anni. E poi il taglio del cuneo fiscale, la modifica del reddito di cittadinanza, la decontribuzione per l’assunzione degli under 36, le risorse per mitigare il caro energia e aiutare chi è in difficoltà. Sono tutte misure che Forza Italia ha voluto e ha ottenuto. Anche sul superbonus 110 per cento abbiamo fatto un grande passo avanti, ma dobbiamo fare ancora di più. Bene dunque la proroga al 31 dicembre per la presentazione delle Cilas, ma certo sarebbe stato meglio inserire una proroga anche per l’ultima delibera assembleare in modo da consentire di terminare il percorso iniziato da mesi. Rimane da risolvere l’altro grande problema legato ai crediti incagliati che potrebbero aggirarsi tra i 5 e i 10 miliardi. Anche in questo caso abbiamo fatto un passo avanti, dando la possibilità di cederli per un periodo fino a 10 anni. Ma sarebbe stata più efficace la proposta di Forza Italia, condivisa anche dall'Abi e dall'Ance, di compensare i crediti posseduti dalle banche con una parte dei debiti degli F24", ha concluso Rosso. (Rin)