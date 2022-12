Burkina Faso: arrestato di nuovo il colonnello Zoungrana, ritenuto la mente del primo colpo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità al potere in Burkina Faso hanno arrestato per la seconda volta il tenente colonnello Emmanuel Zoungrana, ritenuto la mente nascosta del colpo di Stato con cui a gennaio un gruppo di militari depose il presidente Roch Marc Christian Kaboré. Agli arresti fino allo scorso 15 gennaio, quando il tribunale militare ne aveva sentenziato il rilascio, il colonnello è stato prelevato da casa sua a Pabré e portato nella capitale Ouagadougou per un interrogatorio. Secondo "Rfi", dovrebbe comparire oggi davanti alla corte militare. Sebbene non siano state date motivazioni ufficiali per il suo arresto, il fermo segue le denunce di Zoungrana, che si è detto vittima di "diversi tentativi" di assassinio mentre era in carcere e che ha inoltre sostenuto che "droni armati" abbiano sorvolato casa sua dopo il rilascio, con l'obiettivo di intimidirlo o ucciderlo. "Droni armati hanno sorvolato la mia casa per cinque giorni da quando sono stato rilasciato su cauzione”, ha detto il militare, affermando che le autorità attualmente al potere - dopo il secondo colpo di Stato di fine settembre - lo temono: “Ho combattuto per il Burkina Faso. Il resto è politica. E in politica, se sei scomodo, o ti liquidiamo, o ti gettiamo in prigione o ti spingiamo in esilio”, ha detto. Come già avvenuto a gennaio, anche questa volta l'arresto di Zoungrana ha sollevato tensioni nella capitale, dove i suoi sostenitori hanno protestato per il fermo e ne richiedono la liberazione. (segue) (Res)