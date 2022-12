Sociale: assessora Roma, a febbraio parte censimento senza tetto, domani ok in giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà approvata domani in giunta capitolina la delibera che predispone il protocollo tra il Campidoglio e l'Istat al fine di realizzare un censimento delle persone senza fissa dimora a Roma, il quale potrà essere quindi avviato a febbraio. Lo ha annunciato l’assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari, nel corso della commissione capitolina Politiche sociali, dedicata al Piano freddo per l'accoglienza dei senza tetto. "È dal 2014 che non si realizza un’indagine specifica sulle persone che vivono in condizione di povertà estrema a Roma - ha spiegato Funari -. Diciamo spesso che i dati aumentano e che c’è un tema nuovo, per il quale incontriamo diverse segnalazionik ma abbiamo bisogno di un quadro scientifico e a febbraio con l’Istat partirà il nuovo censimento. Un’indagine specifica - ha aggiunto - che porterà a evidenziare e conoscere meglio qual è la popolazione dei senza fissa dimora a Roma, approfondendo quella che viene definita come la categoria Ethos 1 e 2, ovvero persone che vivono in strada con sistemazioni di fortuna o nelle nostre strutture di accoglienza".(Rer)