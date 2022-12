Rifiuti: Masucci-Gualandri (Fit Cisl Lazio), dibattito su Ama semplicistico, serve confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sulla gestione dei rifiuti di Roma, per il segretario generale della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci, e per il coordinatore Igiene ambientale della Fit Cisl del Lazio, Massimiliano Gualandri, sta assumendo "contorni troppo semplicistici, talvolta anche strumentali: sulla gestione dei rifiuti in surplus durante le festività, ad esempio, riterremmo utile il posizionamento di cassoni extra per il cartone e la plastica in ogni quartiere". In una nota i sindacalisti spiegano: "Questioni di questo tipo, non ci stancheremo mai di ribadirlo, dovrebbero far parte di quel Patto per il decoro che proponiamo da anni: un dialogo a cui partecipino insieme istituzioni, azienda e sindacato, finalizzato alla concreta risoluzione organizzativa delle problematiche. Ciò permetterebbe anche di anticipare le soluzioni, senza rincorrere le criticità, come avviene proprio nel caso della gestione delle festività. Il nostro auspicio è che la polemica e la contrapposizione lascino spazio a un impegno condiviso, che vada beneficio dei cittadini e dei lavoratori". (segue) (Com)