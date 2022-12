Rifiuti: Masucci-Gualandri (Fit Cisl Lazio), dibattito su Ama semplicistico, serve confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda le scelte sul management, ci interessa sostanzialmente che i risultati siano misurabili. Come sindacato, valuteremo se le azioni svolte saranno andate a beneficio dei lavoratori, dell'efficienza aziendale e della cittadinanza - proseguono Masucci e Gualandri -. Vogliamo inoltre sottolineare, per l'ennesima volta, che per risolvere il problema della gestione dei rifiuti, a Roma, si deve provvedere alla carenza impiantistica e alla chiusura del ciclo sul territorio. Il fatto che sia stata presa la decisione di realizzare un termovalorizzatore, rappresenta una risposta a una questione che solleviamo da anni, e che abbiamo messo nero su bianco nella ricerca Rifiuti e mobilità, questioni Capitali: Roma e Atene sono le uniche realtà, in Europa, ancora mancanti. Come sindacato - concludono gli esponenti della Fit Cisl -non riteniamo di dover entrare nel merito di dove sarà realizzato l'impianto: riteniamo semplicemente importante che la gestione dei rifiuti, e la conseguente organizzazione del lavoro, siano basate su criteri di efficienza". (Com)