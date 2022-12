Carceri: Delmastro, attentato a Rebibbia? Gesto non sortirà alcun effetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito dell'attentato dinamitardo a Rebibbia ad opera di soggetti allo stato ignoti ho svolto in data odierna un sopralluogo per portare la solidarietà del governo agli uomini e alle donne della Polizia penitenziaria. Qualunque sia la matrice dell'attentato deve essere chiaro che i gesti intimidatori non sortiranno alcun effetto, se non opposti a quelli desiderati. Il sistema di videosorveglianza esterno esistente a Rebibbia consente di avviare proficue indagini. Oggi stesso verrà fatta una ricognizione sui sistemi di videosorveglianza di tutti gli istituti penitenziari d'Italia al fine di programmare interventi volti a mettere in sicurezza ovunque anche le aree esterne degli istituti penitenziari". Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. (Rin)