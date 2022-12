Russia-Ucraina: vice capo ufficio presidenziale russo visita centrale nucleare di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale russa, Sergej Kirienko, ha visitato la centrale nucleare di Zaporizhzhia. A renderlo noto su Telegram è Vladimir Rogov, funzionario dell'amministrazione della regione di Zaporizhzhia. "Una maggiore attenzione è stata prestata alle questioni di sicurezza dell'impianto, nonché alle misure adottate per migliorare le capacità lavorative della centrale nucleare", ha scritto Rogov. Inoltre, Kirienko ha controllato le condizioni di lavoro dei dipendenti della centrale di Zaporizhzhia, che, come ha ricordato Rogov, in precedenza erano ufficialmente passati a lavorare per l'agenzia russa Rosatom. (Rum)