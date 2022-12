© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre nelle carceri francesi è stato raggiunto il record di 72.836 detenuti per 60.698 posti. Lo ha reso noto il ministero della Giustizia. Il dato conta 22 detenuti in più rispetto a quello registrato a novembre. Su base annua, il numero delle persone incarcerate a dicembre è aumentato del 4 per cento, per un totale di 2.844 prigionieri in più. Il 26,4 per cento è in attesa di giudizio. (Frp)