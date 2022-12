Legge Bilancio: Turco (M5s), manovra rompe patto di solidarietà sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le misure di questa legge di bilancio "hanno violentato e profanato il principio della solidarietà politica, economica e sociale sancito dall'articolo 2 della Costituzione. L'abolizione del Reddito di cittadinanza agli abili al lavoro rompe il patto di solidarietà sociale tra chi lavora, chi ha un reddito e chi ha la sfortuna di averlo perso. Si introduce una nuova figura nel mercato del lavoro, ovvero quella degli abili al lavoro, persone che dovranno essere private di dignità, aspirazioni di vita e professionali, perché costrette a dover accettare per sopravvivere qualunque lavoro e a qualunque condizione economica, indipendentemente dalla qualifica, dalla formazione e dalle competenze professionali maturate". Lo ha detto il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s, nel suo intervento in discussione generale a palazzo Madama sulla legge di Bilancio. "Il patto di solidarietà sociale, poi - ha aggiunto - viene messo in forte discussione anche forzando l'introduzione dell'autonomia differenziata, dove la definizione dei Lep, per come è stata concepita, non farà altro che cristallizzare, per sempre, le diseguaglianze tra Nord e Sud del Paese in tema di sanità, trasporti, istruzione. Si rischia, inoltre, di rompere il patto di solidarietà sociale non introducendo il salario minimo legale di 9 euro lordi l'ora e stabilizzando la precarietà del lavoro occasionale con i voucher. Si rompe, ancora, il patto di solidarietà sociale facendo cassa sulle pensioni, oltre 2,5 miliardi nel 2023 e 4 miliardi di tagli all'anno a partire dal 2024, a danno soprattutto delle pensioni medie. Si rompe il patto di solidarietà sociale non sostenendo la sanità pubblica, con l'intento di svuotarla rafforzando la sanità privata. Sono state voltate le spalle anche al patto di solidarietà economica, favorendo le iniquità fiscali tra chi paga regolarmente le tasse e chi continuerà ad evadere, grazie ai vostri condoni, all'assurda norma sul contante e al condono penale, che avete avuto il buon senso di ritirare, ma che siamo convinti ripresenterete alla prima occasione. L'assenza di norme antievasione - ha concluso - è una scelta ideologica, è una scelta di classe. E rubando le parole a Schopenhauer, che ben si adattano a questa Manovra, vien da dire che 'le leggi sono come le tele di ragno, i calabroni le attraversano senza intoppi, i moscerini vi restano impigliati' ". (Rin)