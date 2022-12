Fvg: comune Trieste, pubblicato progetto cabinovia per gara europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per la realizzazione della cabinovia metropolitana che collegherà Trieste e Opicina è stato pubblicato ieri sulla gazzetta europea e oggi sulla gazzetta italiana, per dare inizio alla gara europea per l’affidamento dei lavori. Lo rende noto il comune di Trieste, comunicando che la gara sarà pubblicata anche sui siti istituzionali del Comune. Si tratta di un appalto da circa 62 milioni di euro per il progetto definitivo e l’esecuzione dei lavori dell’impianto di risalita che dovrebbe collegare il centro cittadino gli spazi del Porto Vecchio e l’altopiano carsico. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle 12:30 del 6 febbraio. (Frt)