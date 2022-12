Legge Bilancio: Tubetti (Fd'I), nessuna lezione da ex maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "In questo intenso primo periodo di legislatura, mi sento di dover ringraziare il governo per il lavoro indefesso e soprattutto responsabile, perché eviterà all'Italia un inciampo istituzionale come l'esercizio provvisorio, che darebbe un'immagine triste dell'Italia. Ma è avvilente notare che da altri scranni del Parlamento si privilegiano interessi distonici rispetto a quelli della nostra patria. Mi rendo conto della necessità del clamore a tutti i costi, ma ricordo sommessamente che sia nel 2020 sia nel 2021 la manovra fu approvata il 30 dicembre". Lo ha detto in Aula a palazzo Madama, durante il dibattito sulla manovra di Bilancio, la senatrice di Fratelli d'Italia, Francesca Tubetti. "Rimandiamo dunque al mittente le lezioni da parte di chi ha legittimato i banchi a rotelle, il Reddito di cittadinanza, i finanziamenti scriteriati alle Ong che hanno utilizzato i diritti umani per i loro tornaconti personali. Sono davvero stupita nel leggere le ricette del buon governo dell'ex maggioranza. Mi chiedo perché in dieci anni non hanno fatto ciò che oggi chiedono di fare a noi. Ma del resto, si sa, la gente dà buoni consigli quando, grazie al cfielo, non può più dare il cattivo esempio", ha aggiunto. (Rin)