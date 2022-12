Somalia: ministro Giustizia, nessun drone turco usato nel contrasto ad Al Shabaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I droni di fabbricazione turca modello Bayraktar Tb non sono mai stati usati in Somalia in operazioni di contrasto ad Al Shabaab. Lo ha dichiarato il ministro somalo della Giustizia ed ex vicedirettore dell'Agenzia nazionale di intelligence (Nisa) Abdulkadir Mohamed Nur, definendo "fuorvianti per il pubblico" le informazioni rilasciate alla stampa dal consigliere presidenziale per la Sicurezza Hussein Moalim. "Finora, il Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom) ha fornito supporto aereo all'Sna (Esercito nazionale somalo), inclusi attacchi con droni e aerei da sorveglianza (che operano) ormai da anni", ha dichiarato il ministro a un'emittente locale, smentendo tuttavia che droni Bayraktar Tb siano impiegati allo stesso modo. Le dichiarazioni seguono l'avvistamento di questo tipo di droni turchi nello spazio aereo somalo, confermato nelle scorse settimane anche dal ministro degli Interni Ahmed Moalim Fiqi. La Turchia è uno dei partner per la sicurezza più solidi in Somalia, dove dal 2017 contribuisce a formare i militari locali in un campo Turksom situato a sud di Mogadiscio. I suoi militari e lavoratori sono spesso vittime di attentati di Al Shabaab.(Res)