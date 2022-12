Libano: delegati europei attesi il mese prossimo per indagare su fascicoli finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delegati di alcuni Paesi europei si recheranno dal 9 al 20 gennaio prossimo nella capitale del Libano, Beirut, per condurre indagini sui registri finanziari del governatore della Banca centrale, Riad Salamé, e di altre personalità libanesi. Lo ha annunciato una fonte giudiziaria libanese al quotidiano kuwaitiano “Al Anbaa”. "Delegazioni giudiziarie di Germania, Lussemburgo e Francia, che comprendono pubblici ministeri, giudici inquirenti, procuratori finanziari e forse capi di tribunali e agenti di polizia, arriveranno a Beirut suddivisi in gruppi, a partire dal 9 gennaio e fino al 20 gennaio. L’obiettivo è svolgere un'indagine sulle pratiche finanziarie pendenti relative a trasferimenti finanziari dal Libano alle banche dei suddetti Paesi”, ha affermato la fonte giudiziaria. Quest’ultima ha poi riferito che i giudici stranieri hanno già informato il procuratore generale in Libano, Ghassan Oueidate, sull’apertura delle indagini su Salamé e su altri funzionari della Banque du Liban (Bdl, la Banca centrale libanese), oltre a direttori di banche commerciali. (segue) (Lib)