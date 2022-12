Libano: delegati europei attesi il mese prossimo per indagare su fascicoli finanziari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la fonte, le autorità libanesi sono rimaste sorprese, in quanto "le delegazioni giudiziarie europee non hanno chiesto l'assistenza dei giudici locali interessati alle pratiche finanziarie, ma si sono limitate a comunicare le date di arrivo delle delegazioni, quelle degli interrogatori e i nomi di coloro che saranno indagati”. Questa procedura potrebbe quindi costituire un “precedente insolito”, considerato che la legge in vigore in Libano non consente a un'autorità straniera di indagare sul suolo libanese, e potrebbe essere applicata successivamente anche ad altri casi, tra cui l'inchiesta sull'esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020 e l'incidente che ha provocato la morte del militare irlandese Sean Rooney, il 14 dicembre, nel sud del Libano. Alla fine di marzo scorso, Francia, Germania e Lussemburgo avevano annunciato il congelamento di 120 milioni di euro di beni libanesi a seguito di un'indagine per riciclaggio di denaro che ha preso di mira cinque persone, tra cui Salamé. Il governatore della Bdl è oggetto di una serie di indagini legali sia in Libano che all'estero, legate a sospetti di riciclaggio di denaro e “arricchimento illecito”. Salamé, dal canto suo, ha negato le accuse, rifiutandosi di comparire in tribunale. (Lib)