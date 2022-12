© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, si è recato ad Ahmedabad, nello Stato del Gujarat, per far visita alla madre Heeraben, 100 anni, ricoverata all’Istituto e centro di ricerca di cardiologia U. N. Mehta. L’ospedale, in un comunicato, ha confermato il ricovero dell’anziana donna aggiungendo che le condizioni di salute della paziente sono stabili.(Inn)