Montenegro: da Bers prestito di 11 milioni di euro per manutenzione rete ferroviaria

- Il governo del Montenegro ha firmato oggi un contratto di finanziamento da 11 milioni di euro con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), volto all'acquisto di macchinari per la manutenzione della rete ferroviaria del Paese e all'equipaggiamento di nuove attrezzature. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Il contratto è stato firmato dal ministro delle Finanze montenegrino Aleksandar Damjanovic, dal direttore della Bers per il Montenegro Remon Zakarija e dal direttore esecutivo delle ferrovie di Podgorica Marina Boskovic. Lo scopo del progetto è di fornire un ulteriore supporto alla manutenzione regolare e sicura dell'intera rete ferroviaria del Paese balcanico. (Seb)