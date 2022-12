Carceri: Boschi-Giachetti (Az-Iv), garantire dignità ai detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone detenute, la polizia penitenziaria e chi lavora in carcere "devono essere tutelate nella loro dignità e non possiamo accettare che si continui ad allungare il tragico elenco dei suicidi in carcere". Lo hanno dichiarato i deputati di Azione - Italia Viva - Renew Europe Maria Elena Boschi e Roberto Giachetti. "La civiltà di un Paese – hanno proseguito – si misura dalla condizione delle sue carceri. Per questo, questa mattina, abbiamo voluto svolgere una visita ispettiva alla casa circondariale di Rebibbia. Abbiamo incontrato la direttrice e il personale della Polizia Penitenziaria della sezione maschile per comprendere le esigenze legate all'organico ma anche al lavoro con gli educatori e con il personale sanitario. Abbiamo ascoltato i detenuti e visto le varie attività”. "Le nostre carceri – hanno sottolineato – sono sovraffollate e le condizioni di chi ci vive e di chi vi lavora ogni giorno difficili. È urgente intervenire con provvedimenti che consentano di ridurre il numero dei detenuti, con l'applicazione di norme che già esistono e che consentirebbero l'esecuzione penale domiciliare per chi deve scontare pene residue di breve durata”. “La situazione – hanno concluso – è drammatica e dobbiamo impegnarci per garantire il fine rieducativo della pena. Non si tratta di buonismo, ma di civiltà". (Rin)