Spagna: sconto 20 centesimi su carburante per autotrasportatori avrà costo di 107 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sconto del governo spagnolo di 20 centesimi al litro di carburante per gli autotrasportatori nel primo trimestre del 2023 (10 centesimi dal secondo trimestre) costerà alle casse dello Stato 107 milioni di euro. Secondo quanto si indica nel decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (Boe) l'aiuto massimo per camion di oltre 7,5 tonnellate è di 2.700 euro, per gli autobus di 1.500 euro, per le ambulanze di 450 euro e per i taxi di 300 euro. Lo sconto è stato già applicato a tutta la popolazione da aprile al 31 dicembre di quest'anno, con un costo complessivo di oltre 4 miliardi di euro. Lo sconto sarà versato alla fine di ogni mese per gli autotrasportatori che già beneficiano del gasolio professionale. (Spm)