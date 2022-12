Speciale difesa: Israele: capo di Stato maggiore, necessaria capacità indipendente di attaccare impianti nucleari iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo accordo sul programma nucleare iraniano, pertanto, “Israele deve avere una capacità indipendente di attaccare il progetto nucleare iraniano”. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale Aviv Kochavi, intervenendo alla conferenza dell'Istituto per gli studi per la sicurezza nazionale dello Stato di Israele (Inss). "Un nuovo accordo sul programma nucleare iraniano non è in vista e se ci sarà eventualmente un nuovo accordo, potremmo pensare che non sia abbastanza buono. L'accordo precedente ha creato una realtà che, a partire dal 2030, la capacità dell'Iran di infrangere in capacità nucleari avanzate era possibile. In termini strategici, il 2030 è tra un minuto. Pertanto, Israele deve avere una capacità indipendente di attaccare il progetto nucleare iraniano, e negli ultimi anni abbiamo accelerato i preparativi per questo dal punto di vista dell'intelligence, con mezzi e armamenti mirati contro i siti iraniani, nonché con addestramenti ed esercitazioni, due delle quali effettuate solo negli ultimi sei mesi”, ha dichiarato Kochavi. (Res)