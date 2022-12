Speciale difesa: Giordania, principe ereditario partecipa a esercitazione militare congiunta negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II ha partecipato a un'esercitazione militare congiunta giordano-emiratina, che si è svolta in uno dei campi di addestramento nei pressi della capitale degli Emirati, Abu Dhabi. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa giordana “Petra”, specificando che il principe ereditario è vice comandante di una compagnia di carri armati. Anche le Forze armate giordane, rappresentate dal battaglione corazzato reale della zona militare centrale, hanno preso parte all'esercitazione. Scopo di quest'ultima, che comprendeva un attacco pianificato diurno da parte della Zayed Tank Company (Leclerc), è stato sviluppare le capacità e le abilità di combattimento dei partecipanti, nonché a qualificarli e addestrarli a lavorare nelle circostanze e in momenti diversi. Il principe ereditario ha ascoltato un briefing alla presenza dello sceicco Khalid bin Mohammed bin Zayed al Nahyan, membro del consiglio esecutivo dell'Emirato di Abu Dhabi e capo dell'ufficio esecutivo emiratino. L'erede al trono giordano ha avuto inoltre un incontro bilaterale con Khalid bin Mohammed bin Zayed al Nahyan, durante il quale ha sottolineato l'importanza di ampliare gli orizzonti della cooperazione e del partenariato tra i due Paesi in molti settori vitali, tra cui difesa e sicurezza. (Lib)