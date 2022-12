Speciale difesa: Ucraina, ministero Difesa, da Svezia altri 19,2 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia stanzierà altri 19,2 milioni di dollari per sostenere la difesa dell'Ucraina. Lo ha annunciato su Telegram il ministero della Difesa ucraino. I fondi saranno inviati al Fondo Internazionale di sostegno dell'Ucraina e utilizzati per rafforzare le capacità militari dell'Ucraina. Il messaggio del dicastero ucraino cita primo ministro svedese, Ulf Kristersson, che ha sottolineato che "la libertà e l'indipendenza del popolo ucraino sono una garanzia per un'Europa sicura e protetta". (Kiu)