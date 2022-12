Speciale difesa: Ecuador-Colombia, incontro tra vertici militari per sicurezza alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti vertici militari di Ecuador e Colombia si riuniscono, mercoledì 28, per esaminare strategie di sicurezza alla frontiera. All'incontro, che si terrà nella località colombiana di Ipiales, parteciperanno il generale di divisione Nelson Proano, capo del comando congiunto delle Forze Armate dell'Ecuador, il generale Helder Fernan Giraldo, comandante generale delle Forze militari della Colombia e il generale Luis Ospina, comandante dell'esercito nazionale della Colombia. La riunione, fa sapere il ministero della Difesa dell'Ecuador, servirà tra le altre cose a gettare le basi di un Piano di protezione alla frontiera, operazioni congiunte nelle zone ritenute ad alto rischio per la concentrazione di affari illeciti, da inaugurare all'inizio del 2023. Secondo alcuni rapporti delle Forze armate dei due Paesi, negli ultimi mesi in Ecuador si registra un incremento delle attività dei dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), le bande che non hanno aderito agli accordi di pace di fine 2016. I corpi di intelligence hanno tra le altre cose registrato uno scontro a fuoco e il ritrovamento di accampamenti paramilitari e nascondigli con armi. (Brb)