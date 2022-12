Speciale difesa: Polonia riceverà due satelliti da osservazione dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia riceverà dalla Francia due satelliti da osservazione. Il relativo accordo è stato firmato a Varsavia dai ministri della Difesa dei due Paesi, rispettivamente Mariusz Blaszczak e Sebastian Lecornu. I satelliti serviranno ad aumentare le capacità delle Forze armate nell’ambito della raccolta di dati di ricognizione basata sui satelliti di osservazione operanti nella costellazione franco-polacca. “Abbiamo avuto l'opportunità di approvare un accordo per dotare l'esercito polacco di satelliti da ricognizione. Questa è una buona opportunità per rafforzare la capacità di riconoscimento tempestivo delle minacce”, ha dichiarato Blaszczak. “Sono lieto che in collaborazione con la Francia stiamo rafforzando le Forze armate. In linea di principio, dal momento della firma del contratto, la Polonia avrà accesso ai dati di ricognizione della costellazione francese. Il contratto riguarda l'acquisizione di due satelliti e la realizzazione di una stazione a terra”, ha proseguito il ministro polacco. (Vap)