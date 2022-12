Speciale difesa: Ucraina, Zelensky ringrazia Meloni per solidarietà e altri 10 milioni di euro di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la solidarietà e il sostegno dell’Italia all’Ucraina. “Ho elogiato l’allocazione da parte del governo di 10 milioni di euro di aiuti aggiuntivi. Meloni mi ha informato che la questione della fornitura di sistemi di difesa aerea per proteggere i cieli ucraini è in considerazione”, ha spiegato Zelensky. “Abbiamo discusso della formula per la pace” in Ucraina, ha continuato il capo dello Stato in un messaggio su Twitter. (Kiu)