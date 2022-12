Egitto: deceduto il capitano egiziano rimasto ustionato esplosione nave Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitano Mohamed al Rawy, segretario generale dell'Unione degli ufficiali della Marina egiziana, ha annunciato la morte del capitano Mohamed al Qasim, membro dell'equipaggio della nave cargo esplosa al largo delle coste della città turca di Trebisonda, sul Mar Nero, con a bordo 17 persone, tra cui 14 cittadini egiziani, un albanese, un ucraino e un georgiano. L'ambasciata egiziana ad Ankara aveva precedentemente riferito che tre dei 14 feriti egiziani versavano in gravi condizioni, mentre un altro capitano della nave Hossam Thabet risulta essere disperso. Citato dal quotidiano egiziano "Al Masry al Youm", Mohamed al Rawy aveva dichiarato che l'incendio divampato a bordo della nave sarebbe stato di origine sconosciuta, mentre una commissione investigativa sta lavorando per identificarne la causa. Al Rawy ha affermato che un gruppo di pescherecci ha tratto in salvo l'equipaggio a bordo della nave in fiamme.(Cae)