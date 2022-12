Spagna: Calvino, autorità concorrenza vigilerà su applicazione riduzione Iva prodotti base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza (Cnmc) spagnola si assicurerà che la riduzione dell'Iva su alcuni prodotti di base approvata dal governo non sia "trasferita" sui prezzi degli stessi poiché in tal caso di saranno altrimenti sanzioni. Lo ha detto la vicepresidente del governo e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, spiegando di "confidare" che il settore che è anche molto "consapevole" di avere una responsabilità speciale in questo momento, collabori e recepisca questo calo dei prezzi, che si farà sentire "immediatamente" nelle tasche delle famiglie spagnole. Tuttavia, Calvino ha chiarito che in caso contrario la Cnmc avrà un'indicazione "molto chiara" per intervenire. La ministra ha evidenziato che si tratta di una misura eccezionale che mira a contenere l'evoluzione dei prezzi dei prodotti alimentari di base. "Ora che il prezzo dell'energia viene contenuto, quello che preoccupa di più è proprio il carrello della spesa, e quello che abbiamo previsto è che questa riduzione dell'Iva venga mantenuta fino a giugno, a meno che l'inflazione non scenda più velocemente di quanto prevediamo", ha spiegato Calvino in alcune dichiarazioni a "Tve". (Spm)