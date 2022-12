India: Assam, iniziata la revisione dei collegi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale dell’India ha iniziato la revisione dei collegi assembleari e parlamentari dello Stato dell’Assam. L’operazione, come spiega la Commissione in un comunicato, è stata avviata su richiesta del ministero del Diritto e della giustizia, ai sensi della Sezione 8A della legge sulla rappresentanza popolare (Representation of the People Act). Ai fini della revisione saranno utilizzati i dati del censimento del 2001; secondo le disposizioni costituzionali, saranno riservate quote alle caste e alle tribù riconosciute. Dal primo gennaio 2023 al completamento del lavoro il governo statale non potrà creare nuove unità amministrative. La Commissione è guidata dal commissario capo Rajiv Kumar, affiancato dai commissari Anup Chandra Pandey e Arun Goel. Stando alla nota, la revisione terrà conto delle caratteristiche fisiche, dei confini esistenti delle unità amministrative, della facilità di comunicazione, della pubblica utilità; per quanto possibile, le circoscrizioni elettorali saranno mantenute come aree geograficamente compatte. L’ultima delimitazione dei collegi elettorali dell’Assam è stata effettuata nel 1976. (segue) (Inn)