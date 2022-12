India: Assam, iniziata la revisione dei collegi elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ridefinizione dei collegi dell’Assam segue quella del Jammu e Kashmir, completata il 5 maggio scorso, tra le polemiche, da un’apposita commissione istituita dal governo di Nuova Delhi nel marzo del 2020 e presieduta dalla giudice emerita della Corte suprema Ranjana Prakash Desai, affiancata dall’allora capo della Commissione elettorale centrale Sushil Chandra e dal commissario elettorale del Jammu e Kashmir, Kewal Kumar Sharma. Per quanto riguarda i collegi per l’elezione dell’assemblea legislativa locale, la commissione li ha ridotti da 83 a 90, di cui 43 del Jammu e 47 del Kashmir (da 37 e 46 rispettivamente). Per quanto riguarda i collegi per l’elezione della Camera del popolo (la camera bassa del parlamento federale) sono rimasti cinque, con una riorganizzazione in modo che ciascuno comprenda 18 collegi assembleari. (segue) (Inn)