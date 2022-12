Sardegna: no degli ambientalisti a impianto eolico nel mare di Porto Torres (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impianto, se realizzato, occuperebbe 270 chilometri quadrati di mare davanti alla costa tra il Sinis, il Montiferru e Bosa e potrebbe contare su 34 pale da 15 megawatt ciascuna, una stazione a terra, un elettrodotto marino lungo 49 chilometri, una giunzione alla rete elettrica ad Alghero e un elettrodotto terrestre fino alla stazione Terna di Ittiri. Gli ambientalisti del Grig si erano già opposti alle richieste per gli impianti eolici nei mari di Capo Teulada, Carloforte, Portoscuso, Buggerru, Sant'Antioco e Gallura: in tutto, 757 "torri eoliche" per una potenza complessiva di quasi dodicimila megawatt. (Rsc)