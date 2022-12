Germania: commissaria Difesa, introdurre rapporto su modernizzazione Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria del Bundestag per la Difesa, Eva Hoegl, chiede l'introduzione di un rapporto regolare sulla modernizzazione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) mediante il fondo speciale da 100 miliardi di euro, istituito a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Secondo Hoegl, al fine di compiere progressi più rapidi nell'equipaggiamento completo della Bundeswehr, “il complicato insieme di regole esistente dovrebbe essere eliminato almeno temporaneamente”. Inoltre, i 100 miliardi di euro non devono essere spesi “in strutture e procedure esistenti”, perché in questo caso non verrebbe effettuato “alcun progresso”. Per Hoegl, vi è “una grande e giustificata aspettativa” nella Bundeswehr di rapidi avanzamenti nella dotazione di armi e materiali. Pertanto, il fondo speciale per le Forze armate deve essere speso rapidamente. Allo stesso tempo, la commissaria del Bundestag per la Difesa ha chiesto “più trasparenza e un rapporto regolarmente aggiornato” sull'utilizzo di tale strumento. Hoegl ha poi avvertito che non si deve guardare soltanto all'equipaggiamento, ma anche al personale della Bundeswehr. Al riguardo, la commissaria del Bundestag per la Difesa ha affermato: “Parliamo molto di materiali, ma il punto critico è il personale, la Bundeswehr è formata prima di tutto da 182 mila militari”. (segue) (Geb)