Germania: commissaria Difesa, introdurre rapporto su modernizzazione Forze armate (2)

- Hoegl ha criticato le campagne di reclutamento delle Forze armate tedesche, che hanno presentato la carriera militare come “un lavoro del tutto normale, quando non lo è”. Deve quindi esserci “una pubblicità onesta che chiarisca il significato” del servizio nella Bundeswehr. Secondo Hoegl, “manifesti, campagne pubblicitarie e video su YouTube sono giusti e importanti”, ma “il miglior mezzo” di promozione per la Bundeswehr sono “i militari stessi”. Per tale motivo, le condizioni del servizio militare sono “tanto importanti” e “non aiuta a presentare la Bundeswehr in modo attraente” se chi si arruola trova “qualcosa di completamente diverso”. Secondo Hoegl, deve in particolare essere sottolineato il rischio di una situazione di combattimento per chi vuole intraprendere la carriera militare. Quanti sono intenzionati ad arruolarsi devono, infatti, essere consapevoli che potrebbero mettere a repentaglio la propria vita con il servizio militare, che “non è un lavoro in un'officina automobilistica o nell'amministrazione”. Hoegl si è, infine, detta convinta che una descrizione più realistica della Bundeswehr ridurrebbe il tasso di abbandono dei militari, attualmente pari al 18 per cento nei primi sei mesi dall'arruolamento. (Geb)