Milano: incidente tra bus e auto, un uomo in gravi condizioni

- Un autobus e un’auto si sono scontrati stamattina, intorno alle 7, in via Gozzoli a Milano. Stando alle prime informazioni il conducente Atm è uscito da solo dal posto di guida, in condizioni non gravi. Fortunatamente sul mezzo pubblico non c’erano passeggeri oltre all’autista. Differente la situazione dell’automobilista 48enne, in arresto cardiaco all’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo, dove resta in pericolo di vita. Sul luogo dell'impatto poi sono arrivati anche i Vigili del fuoco e la polizia locale.(Rem)