Romania: numero dei crediti in sofferenza è sceso a settembre al 2,82 per cento

- Il numero dei crediti in sofferenza in Romania era, alla fine del terzo trimestre del 2022, del 2,82 per cento rispetto al totale dei crediti. Lo riferisce la Banca centrale di Romania, precisando che la cifra rappresenta un calo rispetto al 3,01 per cento conteggiato alla fine del trimestre precedente. Sempre secondo i dati dell’istituto centrale, a settembre erano presenti nel Paese 34 istituti di credito, otto dei quali erano filiali di banche estere. Il totale attivo ammonta a 138 miliardi di euro, con circa 3 miliardi di euro in più rispetto a giugno 2022. Il patrimonio degli enti a capitale privato rappresenta l'88,6 per cento del totale attivo e il patrimonio degli enti a capitale estero il 68 per cento. Anche l'indicatore di solvibilità era, a settembre 2022, al 21,52 per cento a fronte del 21,43 per cento di fine giugno.(Rob)