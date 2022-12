Lega: Centinaio, Comitato Nord dica se è dentro o fuori, poi può venire dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non ho capito se quello che chiamano Comitato del Nord vuole contribuire al dibattito nella Lega o pensa già a prendere altre strade. Prima di tutto è meglio superare questa ambiguità. Se la loro intenzione è quella di rimanere, ricordo che da poco ci sono stati i congressi che hanno dato spazio e voce a tutti e sono certo che anche Matteo Salvini ascolterà queste voci, se il loro obiettivo è dare più forza alla Lega come partito nazionale e autonomista. A volte, quando ci si parla, si scopre che sono più le cose che accomunano di quelle che dividono". Lo afferma Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, in una intervista pubblicata oggi sul Quotidiano Nazionale. "Dopo undici anni – prosegue Centinaio – finalmente facciamo parte di un governo di centrodestra, scelto dai cittadini, con un orizzonte di cinque anni. Ora la Lega può riportare al centro dell'attenzione le piccole e medie imprese, i professionisti, i lavoratori e le famiglie, la tutela dei nostri prodotti e del territorio, le infrastrutture, la riduzione di tasse e burocrazia, le autonomie locali". In vista delle elezioni regionali in Lombardia e all'ipotesi di una lista autonoma dei fuoriusciti dalla Lega, Centinaio afferma: "Di fronte alla spaccatura delle opposizioni, dobbiamo tenere il fronte compatto. Fontana secondo me resta il grande favorito, ma più che da Moratti o Majorino dovrà guardarsi da chi, nel nostro schieramento, pensa che la corsa sia talmente facile da poterla complicare con egoismi e divisioni". (Rin)