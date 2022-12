Libano: presidente parlamento, non richiederò un dialogo su elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver chiesto per due volte alle parti libanesi di intraprendere un dialogo per eleggere un nuovo presidente della Repubblica senza ottenere risposta, “non ripeterò la richiesta”. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, secondo fonti del quotidiano libanese “Al Joumhouria”, vicino all’alleanza dell’8 marzo. Nel frattempo, i media libanesi hanno riferito che il patriarca maronita, cardinale Bechara Rai, ha “rimproverato” Berri nel corso di un colloquio telefonico avuto di recente, durante il quale ha ribadito di aspettarsi l’elezione di un capo dello Stato, in quanto “lo Stato non può funzionare senza un leader” e il Libano “rischia di morire”. Il presidente parlamentare, dal canto suo, ha affermato che l’elezione di un nuovo presidente è una “priorità”, ma che gli appelli al dialogo da lui rivolti non sono stati accolti. È dal 31 ottobre, data della scadenza del mandato dell’ex presidente Michel Aoun, che il Libano è senza un capo dello Stato e, dopo dieci sessioni parlamentari, i deputati non sono riusciti a eleggere il successore di Aoun. Ciò accade mentre i politici libanesi sono bloccati anche sulla formazione di un nuovo esecutivo a sette mesi dalle elezioni parlamentari, avvenute il 15 maggio 2022.(Lib)