Francia: Macron in ritiro nella residenza di Fort Bregancon

- Il presidente francese Emmanuel Macron in questi giorni di festività si è ritirato a Fort Bregancon, residenza dei capi di Stato situata sulla Costa Azzurra. Lo ha reso noto il quotidiano locale "Nice Matin". Macron "segue i dossier e prepara il rientro", ha fatto sapere l'Eliseo, spiegando che Bregancon, così come l'Eliseo, "è un luogo di lavoro e di gestione delle crisi". Al momento non è chiaro quando Macron rientrerà a Parigi, anche se secondo diversi media il ritorno dovrebbe avvenire il 31 dicembre.(Frp)