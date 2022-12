Roma: sei arresti per la spedizione punitiva nel bar a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri di Frascati hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere nei confronti di sei italiani ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di minaccia aggravata, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Si tratta di un commando i sei soggetti che lo scorso 23 ottobre ha messo in atto una spedizione punitiva contro tre tunisini in un bar di Tor Bella Monaca. (Rer)