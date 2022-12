Regno Unito-Iran: laboristi chiedono nuove sanzioni contro individui e organizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il governo del primo ministro britannico Rishi Sunak "dovrebbe imporre" nuove sanzioni a coloro che sono coinvolti nella repressione delle proteste in Iran. È quanto affermato dal ministro ombra degli Esteri del Partito laborista, David Lammy. Il quotidiano "The Independent" riferisce che, secondo Lammy, le cosiddette sanzioni Magnitsky – che prendono di mira le violazioni dei diritti umani in Iran – dovrebbero essere usate sia contro gli individui che contro le organizzazioni coinvolte nella repressione. La notizia arriva dopo che il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (Isrg) ha dichiarato di aver arrestato sette persone, presumibilmente coinvolte nelle proteste, con un "collegamento diretto" con il Regno Unito, tra cui alcuni cittadini con doppia nazionalità. "Le uccisioni e la repressione perpetrate dal regime iraniano contro i coraggiosi manifestanti che cercano un futuro migliore sono spaventose. Bisogna porre fine all'impunità. Il governo del Regno Unito ha urgente bisogno di mettere in atto nuove sanzioni Magnitsky contro individui e organizzazioni coinvolte nella repressione", ha detto Lammy. (Rel)