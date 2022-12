© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo soddisfazione per l’approvazione della delibera da parte del Cipess che trasferisce 100 milioni di euro al Fondo nazionale turismo. Questo incrementa così la dotazione finanziaria in favore del settore turistico, in particolare in riferimento all’offerta alberghiera". Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)