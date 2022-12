Ucraina: ministero Finanze, spese per difesa aumentate di sei volte da febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spese per la difesa e la sicurezza in Ucraina, compresi gli stipendi dei militari, sono aumentate di sei volte dal febbraio scorso. E' quanto affermato dal ministro della Difesa ucraino, Serhiy Marchenko. "Il bilancio militare è aumentato di sei volte, ora è pari al 31,7 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), quasi la metà del bilancio statale va al settore della sicurezza e della difesa", ha osservato il ministro intervistato dall'agenzia di stampa "Rbk Ucraina". (Kiu)